На Київщині окупанти ґвалтували маму і її 15-річну доньку – вони померли

На Київщині окупанти ґвалтували маму і її 15-річну доньку на очах у іншої доньки. Жертви насильників померли. Про черговий моторошний злочин росіян повідомила омбудсменка Людмила Денісова, передає NNS.

За словами Денісової, на спеціальну телефонну лінію Уповноваженого для надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, які надали дозвіл про публікацію цієї історії.

В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві – померли.

Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.

Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».

Зараз з дівчиною працюють наші психологи.

Людмила Денісова повідомила, що з 1 квітня від початку роботи спеціальної телефонної лінії Уповноваженого для надання психологічної допомоги, яка утворена за підтримки ЮНІСЕФ, звернулося вже понад 400 осіб.

Більшість звернень – у зв’язку зі статевими злочинами, вчиненими військовими рф. Їх кількість зростає кожного дня.

На лінії працюють п’ять психологів, до яких вже долучаються психіатри.

Дізнатися більше про роботу нашої лінії ви можете в інтерв’ю психолога Олександри Квітко:

ви або ваші рідні потребують допомоги психолога, звертайтеся за телефоном +380 (66) 037 97 08 (у месенджери чи телефоном). Допомога повністю КОНФІДЕНЦІЙНА.