На Київщині 70-річна жінка допомогла ЗСУ знищити близько 100 одиниць ворожої техніки. Вона загинула…

У Мотижині, що на Київщині, 70-річна жінка допомогла ЗСУ знищити близько 100 важкої техніки ворога. На жаль, пенсіонерка загинула. Окупанти її вбили. Цю історії про героїзм простої української жінки розповіла Територіальна оборона ЗС України, передає NNS.

Повідомляється, що протягом двох тижнів 70-річна мешканка Мотижина співпрацювала з ЗСУ, передаючи дані про техніку окупантів. Її хата знаходилася на краю села, і пенсіонерка добре бачила переміщення колон агресора. Вона пішки ходила до ворогів, рахувала об’єкти, а потім передавала дані з приблизними координатами ЗСУ.

Завдяки наданій жінкою інформації, наші артилеристи знищили близько 100 одиниць важкої техніки рашистів.

Військові визнають, що героїзм пенсіонерки зупинив ворога – росіяни не змогли пройти далі Мотижина.

На жаль, окупанти здогадалися, хто здійснював «наводку» на них, і зрівняли хату українки з землею. Жінка загинула…

Жінка допомогла ЗСУ знищити близько 100 одиниць ворожої техніки: відео