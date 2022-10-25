На Херсонщині ЗСУ вдарили по базі кадирівців – ліквідовано 40 “тіктокерів” (відео)

На Херсонщині ЗСУ продовжують завдавати ударів по військовим об’єктам і скупченням живої сили окупантів. Так, 24 жовтня увечері вони вдарили базі “кадирівці”на півдні, ліквідувавши близько 40 «тіктокерів».

Про це повідомив на своїй Telegram-сторінці полковник ЗСУ, військовий журналіст та блогер Анатолій Штефан Штірліц, передає NNS.

За його словами, ЗСУ завдали ракетного удару по базі “тіктокерів”. За попередніми даними, близько 40 окупантів було ліквідовано, ще понад 60 отримали поранення. Де саме розміщувалася база не повідомляється.

На опублікованому відео показані “кадирівці”, якім вдалося вижили, вони покриті, ймовірно, попелом і пилом, у деяких з них йде кров з носа і рота. У одного з «тіктокерів» у крові вся шия.

У мережі також пишуть, що окупанти облаштували свою базу в одній зі шкіл, туди й прилетів “сюрприз” від ЗСУ.

Нагадаємо, згідно з офіційними повідомленнями, контрнаступ на Херсонщині продовжується. ЗСУ вдалося звільнити тут вже 90 населених пунктів.

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