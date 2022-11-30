На Херсонщині окупанти розстріляли 7-х людей, у тому числі неповнолітню дівчину

В селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ, передає NNS, посилаючись на Офіс генерального прокурора.

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних, загиблих внаслідок збройної агресії РФ.

За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації РФ села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

При поверхневому огляді тіл встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку.

Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Джерело – Офіс генеральної прокуратури