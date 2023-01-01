На Херсонщині 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл – дитина у важкому стані

На Херсонщині 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл в новорічну ніч. Дитина у важкому стані. За життя хлопчика борються лікарі, передає НСН.

13-річний Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під обстріл російських військових в Херсонській області. Дитину евакуювали в Миколаїв.

Про це написав у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За кілька годин до Нового року росіяни атакували селище Наддніпрянське, поблизу Херсона.

“Брат і сестра, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили в лікарню, де лікарі буквально витягли його з того світу. 1 січня, перші хвилини Нового року – російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило шибки”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Янушевича, хлопчик був евакуйований до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

Через кривавий “руський мир” дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами.

Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі, – написав Янушевич.

Як повідомляють у ДСНС, у Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Рятувальники ліквідували пожежі.

1 січня приблизно опівночі внаслідок обстрілу сталися пожежі в корпусі лікарні. Станом на 00.40 год. пожежі були ліквідовані.

Персоналом лікарні, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів евакуйовано в підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників

Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було.

До проведення робіт залучалися 26 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

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