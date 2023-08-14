Поруч висів обірваний дріт: на Харківщині під час відпочинку загинув 14-річний підліток

На Харківщині під час відпочинку загинув 14-річний підліток, повідомляє поліція у Харківській області, передає НСН. Трагедія сталася у неділю 13 серпня. Поліція встановлює обставини загибелі підлітка.

Попередньо встановлено, що хлопець взяв у руки обірваний зі стовба дріт та його вдарило струмом.

13 серпня до поліції зателефонувала 22-річна дівчини та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом. Заявниця намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер.

На місце події виїхала працівники відділу поліції № 2 Богодухівського РВП. Правоохоронці з’ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Ще новини України: У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка