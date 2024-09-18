На Харківщині у окупантів масові отруєння – ЗСУ

На Харківщині у окупантів, які знаходяться на передовій, масові отруєння.
Про це повідомляє 18 вересня ОТУ “Харків”, звітуючи про оперативну обстановку станом на середу, передають «Новини України – НСН»
На Харківщині у окупантів масові отруєння
Українські оборонці зазначають, що в районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.
Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкові розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів, – йдеться у повідомленні
Що ще відомо про обстановку на Харківщині
Неподалік Липців противник здійснює накопичення особового складу з метою ведення подальших дій щодо відновлення втраченого положення, проводить відновлення системи зв’язку та елементів фортифікаційного обладнання позицій 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу, що були пошкоджені внаслідок вогневого впливу Сил оборони України, здійснив поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків полку.
В районі Стариці ворог здійснив дистанційне мінування підступів до позицій, проводить евакуацію втрат з кількох уражених Силами оборони України позицій.
У Вовчанську противник здійснив заведення малих груп особового складу 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу та добровольчої розвідувальної-штурмової бригади “А. Невский” на передові позиції, попутно здійснив доставку медикаментів. Проводить заходи евакуації санітарних втрат.
Протягом минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення у Вовчанську. російські окупанти також завдали трьох авіаударів з використанням 8 КАБів та 30 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій Сил оборони України.
Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 85 осіб, з них безповоротні – 24, санітарні – 59. Двоє окупантів здалися у полон.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 артилерійських систем,
- 9 автомобілів,
- 5 одиниць спеціальної техніки,
- 56 БпЛА.
Знищено також 53 укриття для особового складу.
Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.
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