На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: троє загиблих і четверо поранених.

Про це повідомили в ОСГВ “Хортиця“, передають «Новини України – НСН».

На Харківщині сталася стрілянина

У Харківській області в одному з підрозділів військовослужбовцями на ґрунті особистих взаємин була застосована вогнепальна зброя, внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення, повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ (ОСГВ).

“Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий”, – йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі ОСГВ “Хортиця”

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

У ЗСУ заявили, що керівництвом вживаються всі необхідні заходи для недопущення надалі подібних випадків.

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