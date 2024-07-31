Загибель хлопця на канатній дорозі у Києві: суд арештував атракціон

У справі загибелі на канатній дорозі у Києві, коли обірвався трос і людина впала у воду, є перше рішення суду.

Про це з посиланням на Єдиний реєстру судових рішень пише «Україна кримінальна», передають «Новини України – НСН».

За фактом загибелі слідство розслідує кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки».

У справі загибелі хлопця на канатній дорозі у Києві суд арештував атракціон

Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів.

Ініціатором арешту виступила Печерська окружна прокуратура столиці. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

За даними досудового розслідування, 21 липня 2024 року внаслідок службової недбалості невстановлених службових осіб суб’єктів господарської діяльності та Київської міської держадміністрації, при з’їзді з верхньої вишки атракціону сталося обривання тросу, внаслідок чого людина впала у річку Дніпро та загинула. Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску.

Як свідчать матеріали справи, київський атракціон, який опинився під арештом, належить столичному ТОВ «Активна країна». За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновниками та власниками фірми є троє киян: Олександр Коверенко, Денис Курта і Клим Палажченко. Ці ж чоловіки є серед співвласників Асоціації «Мотузкових парків пригод України».

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Активна країна» склав 3 млн грн (у 2022 році – 925 тис. грн).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Обірвався трос на канатній дорозі у Києві: що відомо про трагедію у столиці (фото)

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