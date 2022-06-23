На Херсонщині орки смажать шашлики на дровах з рідкісних дерев і спалюють тіла своїх загиблих. Про це розповів радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає NNS.

Серій Хлань розповів, що за час окупації на Херсонщині знищено сотні сіл. Людям немає куди повертатися, бо росіяни зруйнували будинки, інфраструктуру: школи, лікарні, дитсадочки, замінували дороги та мости.

Окупанти захопили інститут НААН України. Смажать шашлики на вогні з рідкісних дерев, розбивають лабораторії, палять ексклюзивні книжки. Я не знаю, чи є цим діям взагалі якась назва, – написав радник начальника ХОВА.

Мешканці Херсонщини дуже чекають на звільнення і вірять в українську армію. А партизанський рух тут з кожним днем набирає обертів.

Віримо в наш партизанський рух, в ЗСУ і в Україну. Зброя партнерів надходить. На фронті наша армія веде контрнаступальні дії, звільнені населені пункти поки не називаються з міркувань безпеки. Про перемоги офіційно можемо говорити постфактум, думаю, розумієте чому, – додав Сергій Хлань.

Він зазначив також, що про перемоги ЗСУ свідчить хоча б той факт, що поблизу Нової Каховки, росіяни палять тіла своїх загиблих військових. Орки відправились до Кобзона внаслідок вогневого ураження від ЗСУ.