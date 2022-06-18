На Херсонщині окупанти б’ються між собою, ситуація в окупованих громадах критична – ОК «Південь»

На Херсонщині окупанти б’ються між собою і знущаються над місцевим населенням. Про це повідомляє 18 червня Оперативне командування «Південь», передає NNS.

Зазначається, що через активні бої на Херсонщині критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад (Криворізький напрямок).

Тут відсутні вода, електрика, газ, ліки. Багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.

Від місцевих колаборантів можна почути все більше фейкових заяв про двовалютну зону, російське громадянство, сполучення з Кримом, відновлення роботи залізниці тощо. Таким чином вони намагаються “обробляти” населення.

Водночас, як зазначають в ОК Південь, самі окупанти постійно б’ються поміж собою за розподіл територій та влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-вояки вишукують способи залишити позиції і вшитися до дому.