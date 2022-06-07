На Херсонщині місцеві розстріляли окупантів при їх спробі викрасти комбайн

На Херсонщині місцеві мешканці розстріляли окупантів, які хотіли викрасти у них комбайн. Про це повідомляє видання Телеграф, передає NNS.

Російські військові продовжують коїти свавілля на захоплених територіях Півдня і Сходу України. Вже відомо, що вирощені овочі та фрукти вивозяться до Криму й продаються там за копійки. Також вони викрадають людей, зерно і техніку.

Під час однієї з спроб викрасти комбайн у фермерів окупанти отримали відсіч. Фермери відкрили вогонь і застрелили двох окупантів.

Про це журналістам розповіли місцеві жителі, які попросили не називати їхні імена й не говорити, де саме стався конфлікт. За словами бізнесменів, їх дедалі активніше схиляють до продажу готової продукції за копійки та намагаються змусити вирощувати новий урожай.

“Нам прямо кажуть — або саджаєте ви, або саджаємо ми (мається на увазі, що у разі відмови фермерів помістять у в’язницю — Ред.). Ми бачимо, що вони тут нічого не робитимуть. Вони (окупанти — Ред.) вміють тільки грабувати та знищувати. Ми поки не знаємо, як бути, намагаємось об’єднатися і чекаємо на звільнення. Ті, хто більший, може хоча б вести якийсь діалог, а дрібні фермери в селах страждають куди більше, у них можуть просто забрати зерно чи овочі, нічого не питаючи”, — каже наш співрозмовник-власник агрофірми.

За його словами, днями до нього на підприємство приїхали озброєні люди й почали вимагати ключі від комбайна, погрожуючи автоматами.