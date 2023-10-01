На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина

На Донеччині окупанти зруйнували 18 будинків під час обстрілів цієї ночі. Є поранені, серед них підліток. Про це повідомляють у МВС України, передає НСН.

Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили 4 людей, серед них –17-річна дитина. Зруйновано 16 приватних будинків.

Також два ракетних удари окупанти завдали по смт Олексієво-Дружківка. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, цех. Інформація щодо постраждалих не надходила.

За минулу добу окупанти завдали 30 ударів по цивільному населенню на Донеччині.

Під вогнем перебували 19 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Очеретине, села Богоявленка, Дальнє, Дачне, Ласточкине, Маяк, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Петрівка, Сокіл, Торське.

Руйнувань зазнав 71 цивільний об’єкт: 26 житлових будинків, 36 автомобілів, цехи, дитячий садок, школа, ЛЕП.

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