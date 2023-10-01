5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина

Адмін сайту
На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На Донеччині окупанти зруйнували 18 будинків під час обстрілів цієї ночі. Є поранені, серед них підліток. Про це повідомляють у МВС України, передає НСН.

Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили 4 людей, серед них –17-річна дитина. Зруйновано 16 приватних будинків.

Також два ракетних удари окупанти завдали по смт Олексієво-Дружківка. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, цех. Інформація щодо постраждалих не надходила.

На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина

На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина

На Донеччині окупанти вночі зруйнували 18 будинків, поранена дитина

За минулу добу окупанти завдали 30 ударів по цивільному населенню на Донеччині.

Під вогнем перебували 19 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Очеретине, села Богоявленка, Дальнє,  Дачне, Ласточкине, Маяк,  Новоселівка Перша, Новоукраїнка,  Петрівка, Сокіл, Торське.

Руйнувань зазнав 71 цивільний об’єкт: 26 житлових будинків, 36 автомобілів, цехи, дитячий садок, школа, ЛЕП.

Ще новини України: Війна в Україні – за добу окупанти вбили двох людей, щонайменше 14 поранених

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×