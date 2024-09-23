На Донеччині 3 загиблих і 10 поранених за добу. Ворог продовжує тут активні наступальні дії і нищить міста та села.

Про наслідки ворожих атак за минулу добу розповіли у Донецькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Безпекова ситуація на Донеччині станом на ранок 23 вересня

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади загинула людина, пошкоджено будинок.

Покровський район. У Кураховому обстріляні приватний сектор, багатоповерхова забудова і промзона, у Гірнику пошкоджено приватні будинки. У Мирнограді загинули 2 людини.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці поранена людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. В Олексієво-Дружківці пошкоджено підприємство. У Слов’янську поранено 3 людини, пошкоджено 72 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 інфраструктурні об’єкти. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 4 будинки і 2 автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 9 приватних будинків.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 591 людину, у тому числі 48 дітей.

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