На Буковині спалили храм УПЦ МП в ніч на 24 квітня – підозрюваного вже затримали (фото, відео)

На Буковині спалили храм УПЦ МП в ніч на 24 квітня, передає НСН. Горів храм на честь преподобного Іова Почаївського УПЦ МП в селі Мілієве Чернівецької області. Правоохоронці попередньо з’ясували, що причиною був підпал, і затримали підозрюваного.

Про подію повідомляють Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ і поліція Чернівецької області.

Правоохоронці отримали інформацію про пожежу в селі Мілієве вранці 24 квітня. Для з’ясування обставин події на місце інциденту виїхали співробітники поліції та ДСНС.

Поліцейські попередньо з’ясували, що у селі невідомі підпалили місцеву церкву та магазин.

Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм професійно, без шансів на порятунок. Церкву було побудовано силами парафіян ще у 2014 році. Якого Божого Благословіння для нашої землі ми шукаємо у Господа? – заявили у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП

І оприлюднили відео пожежі.

Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи та оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Чоловіка затримали, а слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.

На Буковині спалили храм УПЦ МП: фото від поліції

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