У мережі показали, як виглядають музеї у Херсоні після навали орди

Музеї у Херсоні повністю розграбовані – повідомив днями радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, нагадує NNS. Це стосується і Обласного краєзнавчого музею, і художнього, і інших.
Місцеві кажуть, що за останні три роки Обласний музей став по-справжньому крутим – силами співробітників він дуже активно розвивався. Заклад мав тисячі експонатів та бездонні архіви по часам античності, Київської Русі, Козацької доби, 18-19 ст. тощо.
Але прийшов «руський мір», який руйнує все, до чого може дотягнутися.
У мережі з’являється все більше фото, як виглядають музеї та інші культурні об’єкти Херсона після навали орди.
Ось так тепер виглядають музеї у Херсоні
А це бібліотека імені Гончара у Херсоні
Немає слів…