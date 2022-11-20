У мережі показали, як виглядають музеї у Херсоні після навали орди

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Місцеві кажуть, що за останні три роки Обласний музей став по-справжньому крутим – силами співробітників він дуже активно розвивався. Заклад мав тисячі експонатів та бездонні архіви по часам античності, Київської Русі, Козацької доби, 18-19 ст. тощо.

Але прийшов «руський мір», який руйнує все, до чого може дотягнутися.

У мережі з’являється все більше фото, як виглядають музеї та інші культурні об’єкти Херсона після навали орди.

Ось так тепер виглядають музеї у Херсоні

А це бібліотека імені Гончара у Херсоні

Немає слів…