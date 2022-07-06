Місцеві показали, як виглядають окуповані курорти України

В цьому літньому сезоні окуповані курорти України виглядають сумно: тут можна побачити лише порожні пляжі, безлюдні вулиці та бази відпочинку. Відео того, як виглядають, зокрема, коса Пересип (Кирилівка) на популярному курорті Азовського моря та Приморськ опублікували в мережі місцеві мешканці.

Нагадаємо, раніше ми писали як виглядає окуповане Щасливцеве – популярний курорт на Арабатській стрілці

На косі Пересип зараз більшість баз відпочинку не працюють. Великі території майже повністю заросли травою.

На ринку «Буревісник», який у минулі роки починав працювати ще у квітні, наразі закриті всі лотки та магазини. А на однойменній базі відпочинку в цьому році не будуть будувати запланований раніше басейн на території.

Така ж ситуація і на одній із найдорожчих баз відпочинку у Кирилівці – BELUGA HOLIDAY CLUB HOTEL.

А от, наприклад, база «Перлина Таврії» — одна з небагатьох, яка зараз працює і приймає туристів. В основному, на цій базі відпочивають мешканці тимчасово окупованих населених пунктів.

Детальніше, як зараз виглядає популярна серед українців Кирилівка, зокрема коса Пересип, можна побачити на відео:

Раніше наповнене туристами місто пустує в окупації

В Україні в самому розпалі тепле літо. Зазвичай у цей час Азовське узбережжя Запорізької області заповнене відпочивальниками. Але цьогоріч пляжі пустують через окупацію.

Одним із улюблених місць відпочинку на морі для запоріжців і всіх українців був тихий затишний Приморськ. Тут люди відпочивали на пляжах, гуляли в парках, розважалися на атракціонах. Однак, від усіх цих розваг українців «асвабаділі» росіяни. Місто Приморськ окуповане з перших днів березня.

Як сьогодні виглядає центр окупованого Приморська показав один із місцевих жителів. Своїм відео він поділився з Youtube-каналом «Ukraine.Media».

Чоловік зняв відео ввечері, коли зазвичай у центрі міста гуляли багато відпочивальників. Але зараз, в окупації, Приморськ перетворився на справжню пустку. В парку людей немає, дитячі майданчики пусті, навіть фонтан не працює. Магазини теж пусті, а кафе і зовсім зачинені.

— Найголовніший атрибут, що у нас є — прапор «асвабажденія», — говорить чоловік, показуючи як майорить російський прапор над центральною площею. — Нас, в принципі, «асвабаділі». Тепер ми хоч зрозуміли від чого — нас «асвабаділі» від усього.