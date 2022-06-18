Мешканців Херсонщини закликають виїхати – область будуть звільняти

Мешканців Херсонщини закликають виїхати з регіону – область будуть звільняти. Про це в інтерв’ю виданню Укрінформ сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, передає NNS.

Людям пропонують виїжджати в тому числі через Крим, адже зелених коридорів на підконтрольну Україні територію немає.

“Так, я сам виступав із таким закликом до людей виїжджати з тимчасово окупованого Херсона. Чому? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності”, – сказав Олександр Самойленко

За словами очільника облради, всі “бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни “звільняли” Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто”.

“Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним. І це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони – якщо знести місто, то навіщо його звільняти?” – зазначив він.

Голова Херсонської облради закликав “усіх, хто має таку змогу”, залишити окуповану територію. Водночас, він визнав, що наразі єдиний спосіб для організованого виїзду з Херсона – через тимчасово окупований Крим.

“Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення”, – сказав Самойленко.

За словами депутата, головне, щоб люди залишилися живими, і так Збройні Сили отримали кращі можливості для дій:

“Для мене головне – зберегти максимальну кількість херсонців. І друге – полегшити роботу ЗСУ”.

Голова Херсонської облради висловив переконання, що “росія назавжди може бути на Херсонщині тільки у вигляді закопаних солдатів”.

Він також висловив віру в те, що “у найближчий час Збройні Сили України звільнять Херсонську область”.