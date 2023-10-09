Мера Сум відсторонили від посади, повідомляє НСН з посилання на Громадське.

Мера Сум відсторонили від посади – на який термін

Вищий антикорупційний суд 9 жовтня відсторонив міського голову Сум Олександра Лисенка із займаної посади на два місяці. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив Лисенка на 2 місяці.

Лисенка 4 жовтня відправили під варту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 3 млн грн. Але за два дні він вийшов із СІЗО, внісши заставу.

Його ймовірному спільнику — директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради — також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 1,4 млн грн застави.

За що затримали мера Сум?

Міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста 3 жовтня оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму 2,13 мільйона гривень. За даними слідства, посадовці «обклали даниною» місцеву компанію, що займалася вивезенням сміття.

Посадовців викрили «на гарячому» 2 жовтня під час одержання останнього траншу — 1,4 млн грн.

За даними слідства, посадовці вимагали гроші з компанії, що займалася вивезенням сміття. За це вони обіцяли встановити для підприємства новий економічно обґрунтований тариф на поводження з побутовими відходами й не створювати штучних перешкод у діяльності.

Обом інкримінують порушення ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фігурантам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

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