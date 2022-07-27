Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар ЗСУ по Антонівському мосту. Він запевнив, що після повернення української влади всі переправи відновлять.
Про це голова держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні 27 липня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.
«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі», сказав президент.
Він переконаний, що які б плани не мали окупанти — «ми їх зламаємо».
«І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України», наголошує Зеленський.
Нагадаємо, 26 липня ЗСУ завдали удару по стратегічному для російсько-окупаційних військ Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Унаслідок цього, за даними противника, міст перекрили.
«Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів», повідомили у Херсонській ОВА.
Також ЗСУ завдали ракетних ударів по інших переправах області.