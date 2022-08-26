Запорізьку АЕС підключили до української мережі. Триває набір потужності.

26 серпня о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі. Зауважень до роботи його обладнання і систем безпеки немає. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

“Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію”, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії була зупинена робота Запорізької АЕС. Вчора ввечері станція відновила зв’язок з МАГАТЕ.

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