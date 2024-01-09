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У Чернівецькій області зафіксували правець: що треба знати про хворобу

Журналіст
Правець

У Чернівецькій області зафіксували правець. Це захворювання може призвести до серйозних ускладнень.

«У 45-річного мешканця Чернівецької області – підозра на правець. Він звернувся до лікарів із характерними симптомами й наразі перебуває в лікарні, де отримує необхідну допомогу. Упродовж останніх 10 років чоловік не отримував щеплення від правця», розповіли у МОЗ.

Правець – це інфекційне захворювання, що може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Ця хвороба передається внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, – тоді в рану можуть потрапити спори збудника.

Правець: які ознаки захворювання

Правець

Перші симптоми правця можуть з’явитися протягом 3–21 дня після інфікування. За словами лікарів, це м’язові спазми. Інфікованій людині стає дедалі важче ковтати, починається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

У разі підозри на інфікування чи появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Ризики смерті від правця високі — від 10% до 70%.

«Єдиний надійний спосіб захиститися від правця — вакцинація. В Україні така вакцина безоплатна для пацієнта. Наразі країна забезпечена вакцинами – наявні майже 800 тисяч доз», розповіли у МОЗ.

Відзначимо, що комбіноване щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка здійснюють у 2, 4, 6 та 18 місяців народження дитини. Потім проводять ревакцинацію у 6 років та 16 років. З 26 років – планова ревакцинація для дорослих обов’язкова кожні 10 років.

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