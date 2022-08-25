ЗАЕС відновила з’єднання з мережею, але всі енергоблоки залишаються відключеними – МАГАТЕ

ЗАЕС відновила з’єднання з мережею МАГАТЕ. Але всі енергоблоки залишаються відключеними.

Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”, який посилається на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергетики.

«Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але зараз воно знову працює», повідомили в Агенстві, яке входить до складу ООН.

Зараз Запорізька АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка може забезпечити резервну електроенергію. Водночас Україна повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючі блоки ЗАЕС були відключені від електромережі. Спрацювали їх системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися у робочому стані.

У МАГАТЕ підтвердили, що всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії була зупинена Запорізька АЕС.

Місія МАГАТЕ може відвідати Запорізьку АЕС найближчими днями, але за однієї умови