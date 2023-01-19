У Києві дівчині відмовили у співбесіді через українську мову: реакція компанії та омбудсмена

У Києві дівчині відмовили у співбесіді через українську мову. На даний інцидент вже відреагував мовний омбудсмен та компанія, в яку намагалася влаштуватися мешканка столиці, передає НСН.

18 січня Юлія Завадська розповіла у Twitter, що в компанії Budhouse Group їй відмовили у співбесіді української мовою.

«Уявіть, що ви шукаєте роботу журналістом у Києві, вас запрошують на співбесіду, а дорогою на цю співбесіду ви отримуєте повідомлення від HR про скасування. Через що? Через вимоги спілкуватися зі мною державною мовою», написала дівчина.

А тепер уявіть, що ви шукаєте роботу Журналістом (!) в Києві, вас запрошують на співбесіду, а по дорозі на цю співбесіду ви отримуєте повідомлення від HR про відміну через що? (Ахахахха ні, це не може бути правдою) ЧЕРЕЗ ВИМОГУ СПІЛКУВАТИСЯ ЗІ МНОЮ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ. pic.twitter.com/DaJ0fsdI2z — ꑭ тиша клята (@tyshaklyata) January 18, 2023

Також вона прикріпила скриншоти листування з HR-менеджеркою. Представниця Budhouse Group написала, що в компанії багато російськомовних співробітників та керівників, а в резюме Юлії є побажання лише щодо української та англійської мов. До того ж дівчина опублікувала частину свого резюме, у якій вказано:

«Якщо вас зацікавило моє резюме, будь ласка, відповідайте на нього лише українською або англійською мовами. Інші я не розумію, і співпрацювати з компаніями, які не вміють вести комунікацію державною мовою, я не буду».

Юлія Завадська розповіла, що цей абзац був на самому початку резюме, а співбесіду скасували лише за годину до зустрічі. За її словами, з компанії ніхто не дзвонив, щоб перепросити чи прояснити ситуацію.

«Усе, що вони зробили, це написали у Facebook на своїй сторінці недолугий пост-виправдання, який не описував усю ситуацію. Вони взяли шматок мого резюме, але не запостили повідомлення, яке написала мені їхня ейчарка, підставляючи під удар мене, не беручи вини на себе», сказала вона.

У столиці дівчині відмовили у співбесіді через українську мову: реакція компанії

У Budhouse Group заявили, що між компанією та Юлією сталося непорозуміння. Її співробітники говорять, що співбесіду скасували не через те, що дівчина просила спілкуватися українською. А ще згадують, що в резюме Юлії була вимога відповідати на нього лише українською або англійською мовою. Budhouse Group є багатомовною компанією, де «багато хто спілкується українською, багато хто — російською та навіть болгарською», але українську розуміють і використовують усі, йдеться в повідомленні.

«Юлії було відмовлено у співбесіді, тому що звернули увагу на її фразу “… інші я не розумію і співпрацювати… не буду”. Співбесіда була скасована через те, що дівчина чітко вказала, що працювати з компаніями, де розмовляють не лише українською або англійською, вона не буде. З огляду на те, що вказано в резюме, працювати в колективі, де багато хто розмовляє не українською або англійською, вона не змогла б або не схотіла б», йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У Budhouse Group перепросили дівчину за непорозуміння та сказали, що «можливо, нам треба було зустрітись і розв’язати мовне питання».

Дівчині відмовили у співбесіді через українську мову: реакція омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі журналістам сказав, що в його офісі уважно проаналізували випадок із відмовою у співбесіді через мову. Він обіцяє провести перевірку щодо компанії.

«Моя ініціатива — провести заходи державного контролю стосовно ТОВ Budhouse Group, щоб з’ясувати особливості використання української мови у діяльності цього товариства. Це буде стосуватися і діловодства, і документообігу, і послуговування під час виконання основних повноважень, і, звичайно, роботи офіційних інформаційних ресурсів — сайту Budhouse Group. Протягом 30 календарних днів спробуємо з’ясувати ці та інші особливості їхньої діяльності», розповів омбудсмен.

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