Відключено енергоблок №5: як працює Запорізька АЕС

На Запорізькій АЕС відключено енергоблок №5. В роботі залишається лише 6-й енергоблок.

Причиною відключення одного з енергоблоків стали безперервні обстріли російських окупантів. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

“Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами лінії зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню пропускну здатність двох енергоблоків останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5. ЗАЕС був відключений від енергомережі”, йдеться в повідомленні.

Зараз працює лише 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію надає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – внаслідок обстрілів від енергосистеми відключено 4-й енергоблок