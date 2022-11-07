Верховна Рада пропонує перейменувати один з районів Житомирської області. Народні депутати Андрій Клочко, Віталій Безгін та Ігор Гузь зареєстрували постанову про повернення Новограду-Волинському історичної назви.

Місто пропонують перейменувати на Звягель. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Еспресо ТВ». Також пропонують переймувати і район.

Перейменувати місто запропонувала Житомирська обласна рада

З відповідною пропозицією до Верховної Ради України звернулася Житомирська обласна рада. Її підтримав Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання про перейменування.

Звягель – назва, яку мало місто з XV століття. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління російської імперії та був перейменований на місто «Новоград-Волинський».

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