Україна повернула з окупації ще 6 дітей – Микола Кулеба розповів подробиці

Україна повернула з окупованих територій ще 6 дітей. Один з хлопчиків боявся, що окупанти змісять піти його до армії рф.

Про це розповів Дмитро Кулеба, передають Новини України – НСН.

«6 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької областей та АР Крим вдалося повернути в Україну, завдяки злагодженій командній роботі Save Ukraine та Bring Kids Back UA», написав Кулеба.

Серед повернутих на підконтрольну територію дітей і 17-річний Мирослав з Приазовʼя. Він боявся що окупанти його змусять піти до армії рф, як це вони робили з іншими хлопцями.

Україна повернула з окупації ще 6 дітей

«Хлопець розповів, як росіяни водили місцевих дітей з його школи до старих пам’ятників воїнам Другої світової війни. Там вчителі-колаборанти говорили, що радянська армія захищала народ від нацистів, і саме так зараз росіяни захищають і їх. Юнак намагався не ходити в російську школу. А щоб його не запитали, чому він не на заняттях, під час уроків просто не виходив з дому», пише Кулеба

Виїзд юнака на підконтрольну Україні територію був важким. На кордоні співробітники фсб тиснули на нього та на людей, які його супроводжували погрожуючи відправити назад. Росіяни звинувачували хлопця в шпигунстві та наголошували на тому, що в Україні «хаос», а в них – «спокій». Але, попри всі ці труднощі, хлопець зміг приїхати в Україну.

«Історія Мирослава підтверджує головну причину, чому Україна продовжує докладати зусиль для порятунку дітей з тимчасової окупації. Щоб агресор не дістався до цих дітей і не перетворив їх на військові машини, які воюють проти власного народу», додав Кулеба

Завдяки зусиллям Save Ukraine та Bring Kids Back UA, Україні вдалося повернути вже 487 дітей з окупованих територій.

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