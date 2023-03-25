У спортзалі Івано-Франківська принизили представників ЛГБТ: подробиці скандалу

У спортзалі Івано-Франківська принизили представників ЛГБТ На нього вже відреагували у «KyivPrid». Повідомляє НСН.
У соціальній мережі з’явилося фото таблички, яку розмістили в одному зі спортивних залів міста. У ній йдеться про категорії людей, які можуть не прибирати за собою спортивний інвентар.
«Спортивний інвентар дозволяється не прибирати вагітним жінкам, а також особам з нетрадиційною сексуальною орієнтацією», йдеться в попередженні.
У спортзалі Івано-Франківська принизили представників ЛГБТ
У правозахисній організації ЛГБТ-спільноти «KyivPrid» відреагували на подібні висловлювання. Там переконують, що це гомофобне твердження, яке не повинне звучати в цивілізованому суспільстві.
«По-перше, сам вираз «нетрадиційна сексуальна орієнтація» є гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність. По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність», пояснюють правозахисники.
На вимогу зняти табличку з дверей спортзалу власники сказали, що можуть самі встановлювати правила на своїй території.
«Ми не бачимо у нашій табличці нічого принизливого… До того ж у своєму клубі ми самі встановлюємо правила», йдеться у відповіді адміністрації спортзалу.
У цій ситуації користувачі соціальних мереж розділилися на два табори. Одні підтримують представників ЛГБТ-спільноти, а інші адміністрацію спортзалу.
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