У Рівному на дитячому майданчику стався вибух: є постраждалі

Ввечері, 4 листопада у Рівному на дитячому майданчику стався вибух. Постраждало 5 осіб. Серед них є дитина.

Вибух стався приблизно о 21:00 на вулиці Романа Шухевича. Про це NNS дізнався з повідомлення поліції Рівненської області.

«Патрульні отримують виклик — на дитячому майданчику в районі Північного двоє невідомих, один з них погрожує гранатою. На місце одразу прибуває екіпаж патрульних. Зловмисник кидає боєприпас, який детонує. Попередньо, постраждало 5 осіб, серед них — малолітня дитина», повідомив Олексій Білошицький.

Затримано двох підозрюваних.

«Бажаю одужання постраждалим, серед яких є наш колега. Винні понесуть справедливе покарання.», додав Олексій Білошицький.

Вибух на дитячому майданчику у Рівному

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