Зникнення частини ікон та самовільне будівництво: у Почаївській лаврі відбулася перевірка МКІП

У Почаївській лаврі відбулася перевірка МКІП. Під час неї зафіксували зникнення частини ікон, самовільне будівництво та порушення пожежної безпеки.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укрінформ.

Комісія МКІП встановила, що користувач не дотримувався вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». Зокрема, щодо обов’язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток національного значення. Також не було дотримано вимог ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо неможливості змін пам’яток.

«Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам’яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам’яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам’яток, збільшення навантаження на їх конструкції», йдеться у звіті комісії.

У Почаївській лаврі відбулася перевірка МКІП

У Почаївській лаврі комісія виявила:

прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор,

прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки «Монастирські келії»,

прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Члени комісії зафіксували оновлення або очищення:

стінописів та ікон,

заміну панікадила в Успенському соборі,

зміни у стінописах.

А також проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й не тільки.

Фахівці обласного ДСНС виявили порушення вимог пожежної безпеки.Зафіксували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених під час планової перевірки у 2019 році і зафіксовані у відповідному приписі. Починаючи з 2004 року у користувач Почаївської лаври «системно і свідомо» не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

Комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести інвентаризацію шести об’єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі до 1 грудня. А ще порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам’яток національного значення.

Почаївська Успенська лавра – це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври. Зараз вона знаходиться у безоплатному користуванні УПЦ МП.

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