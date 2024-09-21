Ввечері 21 вересня у Нікополі росіяни вбили 12-річну дівчинку та жінку. Поранення отримав 25-річний чоловік і 4-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак, передають Новини України – НСН.

Ввечорі росіяни поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій їхала родина. Внаслідок чого загинула 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік. Лікарі надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу. Дитина – у важкому стані.

У Нікополі росіяни вбили 12-річну дівчинку та жінку: фото

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