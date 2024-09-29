Про це розповіли у прокуратурі, передають Новини України – НСН.

Ввечері 29 вересня 2024 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Внаслідок ворожої атаки загинула 80-річна жінка. Поранення отримав чоловік, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.

У Нікополі росіяни вбили 80-річну жінку

За даним фактом обласна прокуратура розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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