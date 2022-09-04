У Львові чоловік кинув дві гранати в авто поліцейських – подробиці

У Львові чоловік кинув дві гранати в авто поліції. Попередньо ніхто не постраждав.

4 вересня патрульна поліція Львова виїхала на виклик перехожих. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «24 канал».

Люди викликали правоохоронців на вулицю на вулицю Білогорську тому, що невідомий чоловік поводився агресивно, чіплявся до перехожих та погрожував їм гранатою. Коли патрульні прибули на місце події, то зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля. Після цього зловмисник вирішив сховатися у будинку.

На місце злочину прибула слідчо-оперативна група, співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини. За даними поліції, ніхто не постраждав. Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Відомо, що у будинку також ховався його брат.

За даними фактами поліція відкрила кримінальні справи:

посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця;

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

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