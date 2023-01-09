Виманював гроші від імені Вілкула: у Кривому Розі засудили шахрая

У Кривому Розі засудили шахрая, який виманював гроші від імені начальника військово-цивільної адміністрації міста Олександра Вілкула, передає НСН.

У вересні 2022 року переселенець з Херсонської області створив фейковий акаунт начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула і збирав гроші на потреби ЗСУ від його імені. Усі зібрані кошти він залишив собі.

У Кривому Розі засудили шахрая

Під час судового процесу хлопець визнав свою провину та розкаявся. Саксаганський районний суд виніс йому вирок у вигляді трьох років позбавлення волі. Юнака звільнили від призначеного покарання з випробувальним терміном у 2 роки.

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