У Дніпрі захисник “Азовсталі” після полону обвінчався з дружиною. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідне місто.

Вікторії з донькою довелося виїхати, опинилися у Дніпрі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суспільного.

До Дніпра після поранення і полону потрапив і Юрій, лікується у місцевій лікарні. Чоловік відпросився у медиків на один день, аби обвінчатися з дружиною.

Пропозицію обвінчатися передали побратими

“19 березня у мене вийшло вийти на зв’язок через побратимів, які поїхали туди, де був інтернет. Вдалося написати на картонці, вони сфотографували та відправили дружині на телеграм. Я написав їй: “Кохана, скоро війна закінчиться, ми переможемо, і я влаштую тобі вінчання, як я тобі це обіцяв. Як ти і хотіла”. І ось, все так вийшло”, розповідає Юрій.