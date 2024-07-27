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КриміналТернопіль

На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок: який їй обрали запобіжний захід

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Журналіст
На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок

На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень.

Повідомляють Новини України – НСН з почиланням наТернопільську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці органів місцевого самоврядування Кременчуцького району організували корупційну схему вимагання з підприємця грошових коштів та інших «подарунків» за допомогу у вирішенні питань, що входять до їх компетенції. А саме – сприяння у безперешкодному веденні бізнесу.

На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок

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«Підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.», йдеться у повідомленні.

23 липня поліцейські затримали одну посадову особу під час отримання чергового «подарунка» у вигляді сертифіката магазину «BROCARD» на суму 25 000 гривень. Попередньо нею отримано подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

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Затриманій особі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманій особі  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень. А також ухвалили рішення про відсторонення від займаної посади на час досудового розслідування.

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25 липня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, ще трьом особам. А саме – одному із заступників міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства, які також причетні до отримання грошових коштів від підприємця.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

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