На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок: який їй обрали запобіжний захід

На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень.

Повідомляють Новини України – НСН з почиланням наТернопільську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці органів місцевого самоврядування Кременчуцького району організували корупційну схему вимагання з підприємця грошових коштів та інших «подарунків» за допомогу у вирішенні питань, що входять до їх компетенції. А саме – сприяння у безперешкодному веденні бізнесу.

На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок

«Підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.», йдеться у повідомленні.

23 липня поліцейські затримали одну посадову особу під час отримання чергового «подарунка» у вигляді сертифіката магазину «BROCARD» на суму 25 000 гривень. Попередньо нею отримано подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

Затриманій особі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманій особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень. А також ухвалили рішення про відсторонення від займаної посади на час досудового розслідування.

25 липня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, ще трьом особам. А саме – одному із заступників міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства, які також причетні до отримання грошових коштів від підприємця.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

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