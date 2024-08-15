Стрілянина на Тернопільщині: двоє загиблих і троє поранених

15 серпня сталася стрілянина на Тернопільщині. Внаслідок чого загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.

Повідомили у поліції Тернопільської області, передають Новини України – НСН.

«Близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.», йдеться у поліції.

Стрілянина на Тернопільщині

На місце виїхали поліцейські. Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

«Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю!», розповіли у поліції.

Зараз встановлюються всі обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до ДБР.

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