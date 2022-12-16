У Львові на ринку виявили склад з краденими запчастинами до винищувачів на сотні мільйонів гривень. А також вилучили понад 18 000 запчастин до військової авіатехніки, передає НСН.

Як повідомляє Офіс генеральна прокуратура України, Франківською окружною прокуратурою Львова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

У Львові виявили склад з краденими запчастинами до винищувачів

Відомо, що з території оборонного підприємства було викрадено комплектуючі деталі до військової авіатехніки. Під час обшуків у торговому павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили та вилучили більш як 18 000 запчастин до військової авіатехніки. В тому числі й для літаків МІГ.

Окрім того, на території іншої області в рамках даного кримінального провадження правоохоронці виявили понад 40 000 аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази по справі. А саме датчики й інші комплектуючі, призначені для військової авіатехніки. Вартість вилученого майна становить понад 250 млн гривень.

В рамках даного кримінального провадження тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Джерело – Офіс генерального прокурора України