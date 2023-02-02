Скандал в КНТЕУ: на прохання вести лекції українською викладачка відправляла студентів на фронт (відео)

В КНТЕУ на прохання вести лекції українською мовою викладачка відправляла студентів на фронт. Через інцидент жінку звільнили з університету, передає НСН.

На одній із пар у КНТЕУ викладач та кандидат економічних наук Ніна Іванченко говорила російською мовою. Студенти попросили жінку перейти на українську мову. Проте вона жорстко відмовила, обумовлюючи це тим, що її учні не на війні.

«Совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах сидить? А самі ви чому тут, чому не на фронті? Вам є 18. Я російськомовна. Хочу спитати вас, українськомовних, чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?», сказала викладачка.

Студентам вдалося записати на відео цей інцидент, вони поширили його у соціальних мережах.

На прохання вести лекції українською викладачка відправляла студентів на фронт: відео

Відомо, що у 2015 році до цієї викладачки прозвучало аналогічне прохання. Тоді жінка почала зумисне паплюжити українську мову, читаючи лекції в стилі колишнього українського політика Миколи Азарова. Але на цей раз, в університеті відреагували на мовний скандал й звільнили викладачку.

«ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. До університету надійшло звернення студентів та матеріали про порушення викладачем Іванченко Н. О. педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів», йдеться в офіційній заяві вишу.

Що відомо про скандальну викладачку

Скандальну викладачку звати – Іванченко Ніна Олексіївна. Вона доцентка кафедри статистики та економетрії. У 1972 році Ніна Олексіївна закінчила з відзнакою Туркменський політехнічний інститут за фахом інженер-економіст. У науково-дослідному інституті економіки та будівництва Держбуду СРСР 1983 року в Москві захистила кандидатську дисертацію за фахом “Економіка, організація управління і планування народного господарства”. В 1989 році рішенням ДК СРСР отримала вчене звання доцента

«Я вас висаджу»: у Вінниці таксист відмовився говорити з клієнтами українською мовою (відео)

“Не зовсім впевнений, що Путін живий” – Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

Може, хоч перед іноземцями буде соромно? – сервіс Укрзалізниці потрапив у скандал (фото)