Шкільний скандал: під Києвом дітей змушували вивчати повість про Москву

У школі під Києвом дітей змушували вивчати повість про Москву. На прохання батьків, педагог змінила програму, передає НСН.

Мова йде про твір Оксани Іванченко «Друкар книжок небачених» у підручнику «Я і світ» авторства О. Авраменка.

«Можливо за новою програмою НУШ цей твір вже прибрали. Але в старій програмі за якою ще вчаться теперішні шестикласники він ще є», розповіла мама шестикласника у Фейсбук-групі «Батьки-SOS».

У розділах розповідається про те, як Іван Федоров (1510 – 1583 рр.) видав першу друковану книгу в Москві, а потім уже у Львові, про діяльність московського царя Івана IV (1530 – 1584 рр.), причому чомусь у шкільному творі державу Московія неправильно називають Руссю.

Також у творі оповідається як російський правитель «почав усім не довіряти і багатьох вбивати, потім покаявся і записував сотні убитих ним людей в якийсь зошит і молився за них, і друкована справа вже не розвивалася».

Під Києвом дітей змушували вивчати повість про Москву

Вчителька задала школярам скласти план цих розділів і вивчити один абзац напам’ять. Ось питання у підручнику до цих розділів:

Чому німці не пустили своїх майстрів до Московії?

З якою метою до Москви прибув данський посол?

Чому цар Іван Грозний відмовив данському королю?

Як називається перша друкована книжка в Москві?

Через що в Івана Грозного послабився інтерес до книгодрукування?

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«Складається враження, що це якась московська програма, а не українська. У наступних розділах твору розповідається, як Іван Федоров уже видав книги у Львові», зазначає мама учня.

Мама учня з Боярки додає, що сам твір важкий для розуміння та сприйняття для дітей 6 класу, його не можна просто прочитати – його треба розбирати.

«Що назву Русь Московія вкрала. Що є версія що Іван Федоров взагалі був українцем. Що Україна була в складі князівства Литовського. І ще багато художніх елементів які додала автор. Тож вважаю, що дітям не потрібно читати цей твір за програмою», пояснює вона.

Жінка додала, що вона та інші батьки учнів попросили вчительку цей твір не вчити, і та підтримала прохання. При цьому, ймовірно, у багатьох школах у поточному році діти вже вчили або ще навчатимуть його, звертає увагу жінка.

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