4 січня щоб зняти каблучку, мешканка Дніпра викликала рятувальників. Сама цього зробити не могла, передає НСН.

У жінки дуже набряк палець. Зняти каблучку допомогли співробітники ДСНС, за допомогою спеціального інструменту.

«За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали кільце та зняли його з пальця жінки», розповіли у ДСНС.

Якзняти каблучку з пальця

Якщо Ви не можете зняти каблучку з пальця, необхідно:

Занурити руку у холодну воду або соляний розчин і набряк зменшиться;

Намастити палець чимось жирним: олія, вазелін або жирний крем. Каблучка має зіслизнути;

Можна спробувати зняти каблучку за допомогою нитки. Потрібно протягнути хвостик нитки під каблучку, залишок нитки обмотати 10-15 тугими витками навколо фаланги нижче каблучки. Після цього взяти хвостик і потягнути його до нігтя. Таким чином стягнути каблучку поступово за витками нитки.

Якщо самостійно не вдалося вивільнити палець, тоді зверніться до швидкої допомоги або рятувальників.

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