Заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі в 40 тисяч доларів – подробиці

23 вересня заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі. Вона попросила 40 тисяч доларів за зміну послідовності у кримінальному проваджені.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на САП і НАБУ.

САП і НАБУ викрили заступницю прокурора на отриманні хабаря

«Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. США за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та притягнення особи до кримінальної відповідальності», йдеться у повідомленні НАБУ.

Заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі

Жінку викрили на «гарячому» під час зберігання хабаря.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення підозру та обрання запобіжного заходу жінці.

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