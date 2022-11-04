Продавала вигадані авто: жителька Миколаєва ошукувала військових ЗСУ та волонтерів

Жителька Миколаєва ошукувала військових ЗСУ та волонтерів, а потім їм продавала вигадані автомобілі. Їй може загрожувати до восьми років в’язниці.

Під виглядом продажу вигаданих автівок в інтернеті жінка ошукала щонайменше. Серед постраждалих – військовослужбовці ЗСУ та волонтери. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «TSN».

На торговельних майданчиках жителька Миколаєва розміщувала фейкові оголошення про продаж автомобілів. Потенційним клієнтам вона пропонувала автівки, що мають попит та можуть використовуватися для потреб військових. Як тільки зловмисниця отримувала кошти, то видаляла оголошення й зникала.

Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років в’язниці.

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