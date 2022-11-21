Після ворожого обстрілу на Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік. Водночас представники МАГАТЕ підтвердили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Повідомляє NNS.

Основне обладнання ЗАЕС неушкоджене, незважаючи на значні руйнування на її території. Пізно ввечері 20 листопада генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один з найсерйозніших інцидентів за останні місяці.

На сьогодні підтверджено статус шести реакторних блоків – він стабільний. Відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Проте експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території Запорізької АЕС.

«Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій», сказав Гроссі.

На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік

На території експерти виявили пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури. Хоча відучора нових атак на станцію не було, але МАГАТЕ зафіксувало ворожі обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони.

«Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити», ноголосив Гроссі.

Джерело – МАГАТЕ

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