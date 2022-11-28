Дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили під час окупації — подробиці

На Харківщині під час окупації вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Він зник у березні 2022 року, передає NNS.

ЗМІ отримали фотодокази й результати ДНК-експертизи, які свідчать, що письменник Володимир Вакуленко був вбитий російськими загарбниками у березні нинішнього року. Поет і письменник зник в селі Капитолівка, яке знаходиться поблизу міста Ізюм. Батьки його шукали 6 місяців. Мати Володимира Вакуленко дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити її єдиного сина. Потім до неї почала надходити інформація, що Володимира нібито вивезли з України.

Під час окупації вбили письменника Володимира Вакуленко

Після звільнення міста Ізюм у ньому знайшли понад 400 тіл. Коли в місті була окупаційна влада, поховання здійснювала міська ритуальна служба. Її працівники вели журнал з даними про небіжчиків. В цьому журналі під №319 знайшли дані про письменника Володимира Вакуленко.

Спочатку правоохоронці заперечували інформацію про те, що в цій могилі був похований дитячий письменник. 20 жовтня в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» речник прокуратури Харківщини заявив, що під №319 виявили тіло невідомої жінки.

Потім журналісти знайшли фото тіла під цим самим номером, що було зроблене перед похованням. На ньому зображені прострелені документи, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав Володимир Вакуленко. На даний час, дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

У Володимира Вакуленко залишилися батьки й неповнолітній син. Він має інвалідність та потребує допомоги. Відомо, що Володимир Вакуленко майже не розлучався з ним.

Джерело – “Суспільне”

На Херсонщині окупанти розстріляли жінку та її сина – моторошні подробиці