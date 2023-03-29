На Хмельниччині перекинувся автобус з людьми: що відомо

На Хмельниччині перекинувся автобус з людьми. На момент ДТП в салоні перебувало 25 осіб, передає НСН.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 березня, на Волочищині. На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУН», повідомили у поліції Хмельницької області.

Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням «Варшава — Одеса» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Після чого автобус перекинувся.

На Хмельниччині перекинувся автобус з людьми

На момент аварії в автобусі знаходилося 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. З ними працювали медики, які визначали ступінь важкості отриманих травм. Загальна кількість травмованих не відома.

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