Одного з організаторів «П’яних вечірок» у Києві взяли під варту з правом внесення застави

24 березня третього організатора «П’яних вечірок» у Києві взяли під варту з правом внесення застави у 402 тисяч гривень. На її внесення у підозрюваного хлопця є 5 днів. Повідомляє НСН.

Так, у Шевченківському райсуді Києва обрали запобіжний захід Олегу Захару – ще одному фігуранту вищезгаданої справи. Під час засідання суду були присутні ті, хто підтримує підозрюваного. А також потерпіла.

«Олег Захар на початку слухання виглядав наляканим. Коли суддя Олена Мєлєшак запитала, чи ознайомився він з пам’яткою про права та обов’язки, молодик просто кивнув головою. Суддя ж натомість роз’яснила йому обов’язок відповідати словами, адже вівся технічний запис засідання», повідомляє видання Watchers.

Адвокат підозрюваного заявив клопотання про проведення закритого судового засідання, посилаючись на норму щодо проведення закритих слухань у тих випадках, коли йдеться про ймовірне сексуальне насилля. Після чого прокурор Максим Дергачьов підтримав рішення. Суд проводив розгляд закрито.

Організатора «П’яних вечірок» у Києві взяли під варту з правом внесення застави

Прокуратура наполягала на триманні хлопця під вартою. Проте адвокат підозрюваного просив повністю відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

«Суд ухвалив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 1-го травня. Визначити Олегу Захару заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів (402 600 гривень)», сказала суддя.

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