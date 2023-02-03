Організаторам п’яних вечірок у Києві обрали запобіжний захід: подробиці

3 лютого організаторам п’яних вечірок у Києві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двоє хлопців перебуватимуть під вартою до 1 квітня, передає НСН.

На лаві підсудних опинився 19-ти річний Андрій Ярина. Він був ведучим трансляцій. Хлопець родом із Хмельниччини. 31 січня, коли його діяльність почали масово обговорювати в мережі, він заявив, що таким чином збирає кошти на потреби ЗСУ. А дівчата, які фігурували на відео, «самі винні». Звинувачення у ґвалтуваннях підозрюваний відкидає.

«Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімав відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід — тримання під вартою, сказав один із прокурорів.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та позбавлення права звільнення підозрюваного під заставу. Під час спілкування обвинуваченого із суддею, той запевняв, що все робив заради контенту. Під час обшуку у кишені хлопця знайшли 4 000 доларів. Він розповів присяжним, що отримав ці гроші від продажу одягу із секонд-хенду.

Організаторам п’яних вечірок у Києві обрали запобіжний захід: відео

Адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав політичною. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Під вартою залишився і співорганізатор вечірок Ярослав Домбровський. Прокурори сказали, що той мав речовину, схожу на наркотики, проте це ще має довести слідство. Хлопець навчається в Тернополі. Адвокат сказав, що той не мав доступу до Telegram-каналу. Не зафіксовано, що він робив фото. Батьки виявили бажання внести заставу.

«Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь вечірках — єдине, що я робив. Я ні до не ліз, нікому нічого поганого не зробив», сказав Ярослав Домбровський.

Дії хлопців засуджує й омбудсмен України Дмитро Лубінець. Його також обурює реакція громадськості, яка звинувачує дівчат та підтримує дії хлопців.

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