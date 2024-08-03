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Тег:
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На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали дві жінки (фото)

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Журналіст
На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали дві жінки (фото)

3 серпня на Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали дві жінки. Ворог гатив по 4 громадам району.

Повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук , передають Новини України – НСН  

«Протягом дня окупанти не припиняли вогонь по Нікопольському району. Вдарили майже два десятки разів», пише Микола Лукашук.

Армія рф обстрілювала Нікополь, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. У Червоногригорівській громаді постраждали дві жінки 65 і 75 років. У них – стресовий стан.

Сталися пожежі в приватних будинках та господарських спорудах. Пошкоджено 7 приватних осел, 8 господарських споруд, ще одна – повністю знищена, 4 парники, 2 гаражі, авто, 50 сонячних панелей, лінії електропередачі, газогін, промислове підприємство та інфраструктура.

На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждали дві жінки

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Ворог гатив по Нікополю і району

 

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