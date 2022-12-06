Брат Царьова – колишнього нардепа і зрадника України – Михайло не хоче сидіти в тюрмі. Він попросився на обмін до РФ, передає NNS.

В Україні засудили до реального ув’язнення брата колишнього нардепа – виконавця та одного з організаторів кремлівського проєкту «новоросія».

«Співробітники СБУ затримали його в травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд визнав йому покарання до 5 років позбавлення волі», розповіли в СБУ.

Тепер засуджений Михайло Царьов просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні РФ.

За даними слідства, засуджений виконував завдання російських спецслужб направлених на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки у Дніпропетровській області. Затриманий здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної та критичної інфраструктури. Окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у випадку захоплення області.

Брат Царьова не хоче сидіти в тюрмі

Під час обшуку у брата Царьова правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

Фігуранта цієї справи суд визнав винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

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